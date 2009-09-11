Власти Киева отказались от строительства новых транспортных узлов

Киевская городская государственная администрация отменила свое распоряжение о разработке Концепции размещения и строительства транспортно-пересадочных узлов в городе дочерним предприятием компании "Гарант Бауинвестицион Украина".

Соответствующий текст распоряжения от 31 августа в 2009 г. обнародован на официальном веб-портале столичной власти.

Как отмечается в документе, решение принято в связи «с утратой актуальности» предыдущего соответствующего распоряжения КГГА №19 от 09.01.2008 г. “О мероприятиях по разработке Концепции размещения и строительства транспортно-пересадочных узлов”.

Справка УНИАН. В распоряжении №19 от 09.01.2008 г. отмечалось, что оно выдано с учетом необходимости улучшения транспортного обслуживания жителей, гостей города Киева.

Дочернему предприятию компании "Гарант Бауинвестицион Украина" было предоставлено разрешение разработать Концепцию размещения транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в г. Киеве.

В Концепции поручалось предусмотреть не менее 60 мест размещения ТПУ преимущественно в местах больших пассажирообразующих потоков и возникновения заторов, скопления автомобильного транспорта, вблизи станций метрополитена, железнодорожного, автомобильного и электрического пассажирского транспорта, автобусных станций и автовокзалов.