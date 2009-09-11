АМК советует Черновецкому не отменять безлимитные проездные

Исполняющий обязанности главы Антимонопольного комитета Украины (АМК) Александр МЕЛЬНИЧЕНКО сегодня направил письмо Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ с просьбой воздержаться от принятия решений относительно отмены проездных документов длительного действия на проезд в пассажирском транспорте до окончания проверки экономической обоснованности таких инициатив.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО напомнил, что речь идет о проекте распоряжения Киевской городской государственной администрации, которым, в частности, предлагается отменить проездные – годовые, квартальные и частично месячные.

Он отметил, что обсуждение данного распоряжения КГГА должно завершиться до 14 сентября. При этом и.о. главы АМКУ считает, что данные инициативы могут привести к ущемлению интересов киевлян и гостей столицы, в связи с чем обратился в Министерство экономики, чтобы подчиненная этому ведомству Госценинспекция проверила экономическую целесообразность новой системы проездных билетов.

По словам А.МЕЛЬНИЧЕНКО, проверить обоснованность инициатив можно в срок до 30 сентября т.г., до этого срока – до окончания проверки Минэкономики – он просит КГГА воздержаться от принятия каких-либо решений по данному вопросу.

Он также считает, что до 30 сентября текущего года Минтранссвязи и МинЖКХ должны завершить разработку порядков формирования стоимости долгосрочных проездных билетов на метро, автобус, трамвай, троллейбус.

Он напомнил, что соответствующие рекомендации о разработке такого порядка АМКУ вынес еще в феврале этого года.

А.МЕЛЬНИЧЕНКО также сообщил, что сегодня он обратился с письмом к первому вице-премьер-министру Александру ТУРЧИНОВУ с просьбой повлиять на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в середине августа КГГА обнародовала проект решения, в соответствии с которым, в частности, планируется ограничить количество поездок в проездных билетах на месяц на проезд в метрополитене до 70-ти.

Согласно проекту, стоимость проездных билетов на один вид транспорта – автобус, трамвай, фуникулер, троллейбус для физических и юридических лиц будет составлять 80 грн., для студентов высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся профессионально-технических учебных заведений дневной формы учебы – 40 грн., для учащихся дневной формы учебы – 20 грн. При этом на метрополитен – соответственно 95 грн., 48 грн. и 24 грн. На два вида транспорта – без учета метро, соответственно 135 грн., 65 грн. и 33 грн., а на три вида – 160 грн., 80 грн. и 40 грн. В настоящее время для школьников проезд в транспорте является бесплатным.

Как говорится в документе, по результатам работы коммунальных предприятий транспорта средний доход от перевозки одного платного пассажира Киевским метрополитеном составляет 1,41 грн., а наземными видами транспорта - 0,77 грн. “Поэтому для улучшения финансового состояния предприятий транспорта возникает необходимость поиска дополнительных источников поступлений”, - отмечается в документе.

Проектом распоряжения отменяются некоторые виды проездных билетов на проезд в городском пассажирском транспорте – метрополитене, автобусе, трамвае, фуникулере, троллейбусе (который работает в обычном режиме движения), но стоимость проездных билетов не изменяется. Кроме того, проектом распоряжения отменяются также проездные билеты на проезд наземными видами транспорта на 1, 5, 7, 10 и 15 дней как не имеющие спроса у киевлян, и их продажи составляет лишь 3% общего количества реализованных билетов.

В соответствии с проектом распоряжения КГГА, остаются проездные билеты на месяц.

В КГГА рассчитывают, что принятие проекта распоряжения позволит КП "Киевский метрополитен" получить дополнительно 100 млн. грн. на год, а КП "Киевпасстранс" – 15,6 млн. грн. (по расчетам предприятий транспорта).

Проект находится на стадии обсуждения до 13 сентября.