В МВД создан отдел по борьбе с киберпреступностью

В структуре Департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Министерства внутренних дел Украины созданы отдел по борьбе с киберпреступностью.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, на это подразделение возлагаются задачи по формированию и реализации государственной политики в сфере борьбы с киберпреступностью, разработка методических рекомендаций по противодействию преступлениям такой категории, организация международного сотрудничества по делам, связанным с киберпреступлениями, разработка и внесение соответствующих изменений в действующее законодательство.

Кроме того, этот отдел будет выявлять и документировать организованные группы транснационального и регионального характера, участники которых специализируются на совершении преступлений по использованию высоких технологий и телекоммуникационных систем.