В Украине около 12 млн. пользователей Интернета

По состоянию на 1 июля 2009 г. численность уникальных пользователей сети Интернет в Украине насчитывала около 12 млн. лиц.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи (Госсвязи).

При этом, как отмечается в сообщении, «по оценочным данным», численность абонентов широкополосного доступа на начало июля 2009 года составляла около 1,8 млн. лиц, из которых 681 тыс. лиц являлись абонентами ОАО «Укртелеком».

Уровень проникновения широкополосного доступа составил за отчетный период почти 10% общего количества семей в Украине.