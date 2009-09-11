ЕБРР продолжит сотрудничество с «Укрзализныцей»

Европейский банк реконструкции и развития заявляет, что не намерен прекращать сотрудничество с «Укрзализныцей».

Об этом заявил ведущий советник ЕБРР Антон УСОВ сегодня на пресс-конференции.

«Появились заявления, что ЕБРР прекратил сотрудничество с «Укрзализныцей». Хочу официально заявить, что ЕБРР и «Укрзализныця» являются долгосрочными надежными партнерами, и мы не прекращали и не рассматривали возможность прекращения отношений», - отметил он.

В свою очередь ведущий банкир ЕБРР Марк МАГАЛЕЦКИЙ сказал, что сотрудничество с «Укрзализныцей» является успешным, при этом банк изучает возможность реализации последующих проектов с ведомством.

«То, что касается финансовых обязательств перед нами, то они выполняются в полном объеме», - сказал А.УСОВ.

Он напомнил, что сотрудничество банка и «Укрзализныци» началось в 1999 году с проекта в объеме 52 млн. долл., которые уже полностью освоены. Затем сотрудничество было продолжено в 2004 году, когда «Укрзализныця» привлекла 120 млн. долл., которые частично освоены, в частности, касательно приобретения путевых машин.

Что касается строительства Бескидского тоннеля, то, как отметил А.УСОВ, сейчас завершается тендер по этому проекту, к концу года планируется определить победителя, и начать реализовывать проект с 2010 года.

По последнему проекту ЕБРР и «Укрзализныци» на 62,5 млн. долл., который был подписан в январе 2009 года, по словам А.УСОВА, также успешно идет работа, завершается тендер.

Таким образом, подчеркнул советник ЕБРР, проблем в сотрудничестве по долгосрочным проектам общей стоимостью 234,5 млн. долл. у банка и "Укрзализныци" нет.

«Сотрудничество продолжается, и мы рассчитываем, что продолжится в будущем», - отметил он.

При этом начальник управления взаимодействия со СМИ «Укрзализныци» Эдуард ЗАНЮК сообщил, что последний кредит в размере 62,5 млн. долл. будет направлен на закупку грузовых вагонов, при этом планируется закупить все у отечественных производителей - Крюковского, Стахановского вагоностроительных заводов, «Азовмаша» и "Днепровагонмаша».

М.МАГАЛЕЦКИЙ также отметил, что ЕБРР рассчитывает на реформирование «Укрзализныци», что станет важным шагом и сигналом для банка.

Он напомнил, что концепция реформирования была принята в декабре 2006 года. И добавил, что «Укрзализныця» продвигается в вопросах реформирования.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября председатель Центрального оргкомитета Народно-патриотического объединения «За демократию и справедливость», экс-министр транспорта и связи Украины Иосиф ВИНСКИЙ заявил журналистам, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) отказал «Укрзализныце» в кредитовании в связи с нежеланием правительства проводить ее реформирование.