Подорожания проезда не избежать?..

Взбудоражившие киевлян слухи о возможном подорожании проезда в столичных маршрутках оказались… сплетней, причем политической, запущенной столичными властными «верхами», чтобы добить непокорные предпринимательские «низы». А, как известно, сплетня – ложь, да в ней намек… В нашем случае – на совсем не радужные перспективы, при которых проезд по 4, а то 7 грн. может показаться цветочками…

Дешевая политика доступного проезда

Киевлянам активно навязывается стереотип дешевой жизни, и они как загипнотизированные охотно верят нарисованным реалиям. Им «продают самые дешевые» коммунальные услуги, неважно какого качества и какой ценой достающиеся, и они не против ими пользоваться. Та же ситуация с транспортом – и киевляне не мыслят уже своей жизни без проезда «за копейки». И то, что ныне действующий и действительно дешевый, если подсчитать с учетом экономических составляющих, столичный пассажирокилометр ведет к по-хамски низкому качеству обслуживания, увеличению количества ДТП, в гонке за экономией мало кого волнует. Хотя, в принципе, и не должно волновать – по крайней мере, потребителей.

Это в идеале власти должны заботиться о стратегическом развитии отрасли. И что интересно, они как раз этим и занимаются. Команда Черновецкого, как в принципе и ее предшественница, в последнее время очень активно «наводит порядок» в сфере пассажирских перевозок в столице. «Киевпасстранс» сделали фактически генеральным городским перевозчиком, подчинив остальных игроков рынка этому транспортному центру - чтобы легче было контролировать отрасль. Внедрили новые требования к транспорту – разумеется, для блага пассажира. Маршрутные конкурсы донельзя ужесточили – для его же безопасности. И «закаблучили» в итоге частного перевозчика так, чтобы он с облегчением для себя осознал - «кто не сдастся, тот умрет» и на скорости откатился в пригород, а то и на задворки столичной империи.

И все это делается под пикантным соусом несуществующего «дешевого тарифа», который коммунальные перевозчики якобы вполне могут осилить, мол, любите нас, мы вот какие выгодные, и гоните частника прочь. Однако, грубый, неотесанный, а иногда и неопытный, отчаянный и недовольный своей жизнью водитель, пугающий попутки ревущим «Богданом» и ставший в связи с этим героем бытующих столичных анекдотов, есть прямым следствием того, что его труд и квалификация, и культура покупаются за те самые 2,50 грн. Продать же пассажирам что-либо более стоящее и комфортное частники просто не в состоянии, не по карману им другие стандарты.

Себестоимость пассажирских перевозок жестким автобусом, с учетом стоячих мест и своевременного ремонта подвижного состава, при дешевом долларе, прошлогодних ценах на сопутствующие услуги и действовавших тогда требованиях к перевозчикам, еще в 2008 году составляла, по подсчетам частников, как минимум, 3,20–3,50 грн., а никак не 2,50. Много воды с того времени утекло, а стоимость проезда так и не повысили. Экономически же обоснованным тарифом, учитывающим 10-12% рентабельности, а не политически нарисованным, по словам перевозчиков, является эквивалент… стоимости литра топлива. То есть, сегодня проезд должен стоить порядка 6-7 грн.

Барометр админдавления

По множественным свидетельствам опрошенных столичных частных маршруточников, да и по признанию руководителя профильной ассоциации «Столица» Валерия Липецкого, киевские перевозчики сегодня даже не мечтают о поднятии тарифа на проезд в таксомоторном пассажирском транспорте. «Такие мечты самоубийству подобны. Попробует только хотя бы один частник высунуться с подобным предложением, как его тут же раздавит реакционная машина властного контроля», - рассказал не пожелавший назваться частный перевозчик, обслуживающий преимущественно левобережные маршруты.

В то же время, В.Липецкий открыто заявил, что «ноги» распускаемых сплетен по поводу грядущего подорожания проезда в маршрутках растут из «Киевпасстранса» (читай «из КГГА»). По его словам, коммунальщики, щедро дотируемые из городского кармана, и те не выдержали давления экономических обстоятельств и уже всерьез подумывают о поднятии тарифов, однако сказать об этом открыто не могут, поскольку это стало бы лишним доказательством справедливости требований частников, а значит, «хорошие» уступили бы «плохим» в войне за столичный рынок пассажирских перевозок. Теме тарифов в связи с наводнившими столицу слухами было посвящено заседание киевского городского территориального отделения АМК. «На вопрос, собирается ли кто-либо из присутствующих на собрании в Антимонопольном комитете поднимать стоимость проезда, утвердительно ответили только представители Киевпасстранса. Частные перевозчики все ответили отрицательно. Коммунальщики объяснили, что они тоже узнали из Интернет-изданий, печатных СМИ о том, что якобы частники собираются повышать стоимость проезда, и поэтому сказали, что «когда частники поднимут, то мы, конечно же, тоже будем поднимать стоимость проезда, потому что мы на пределе, экономика вся трещит – это слабо сказано, и если в ближайшее время тариф не удастся поднять, то через какое-то время коммунальный транспорт просто станет», – отметил В.Липецкий.

Более того, не себестоимость перевозок сегодня является главной проблемой частников, а пресловутые конкурсы на право обслуживания маршрутов, внедренные властями в этом году. Напомним, к конкурсу не допускаются транспортные средства, переделанные из грузовых; автобусы и микроавтобусы старше 7 лет – на все маршруты, а транспорт, старше 5 лет – на новые; автобусы, в которых меньше 21 посадочного места (а стало быть вместе с ними все дешевые, не обремененные кредитами, работающие на газу машины); и уже действует условие срочно оборудовать за собственные средства все машины системами навигации GPS, что также очень недешево. В итоге, до 60% имеющегося у перевозчиков на сегодня транспорта можно парковать на вечный отстой у обочины или сдать на металлолом. Более того, даже баловень государства «Киевпасстранс» не располагает таким арсеналом отвечающего всем новым требованиям транспорта. Это при учете того, что все выше перечисленные правила, по уверениям частников, писались именно под коммунального перевозчика.

«Начиная с ноября прошлого года, и особенно последние 3 месяца частные перевозчики столицы находятся в состоянии сильнейшего стресса в связи с проведением конкурсов по предоставлению права на обслуживание маршрутов в очень предвзятом стиле. Ситуация в Киеве такая: коммунальное предприятие «Киевпасстранс» действует совместно с главным управлением транспорта и коммунальной службой перевозок, которая в свою очередь является рабочим органом конкурсного комитета, готовит, проводит конкурсы на обслуживание маршрутов. Эти три субъекта подчиняются в столице одному человеку – Денису Бассу, а через него – меру Черновецкому. Что при этом происходит – главное управление и коммунальная служба обеспечивают интересы коммунального транспортного предприятия в конкурсах», - рассказал директор частного столичного предприятия, специализирующегося на пассажирских перевозках «Парк» Геннадий Сень.

При этом частники, по его словам, постепенно сдают на рынке свои позиции. Перевозчикам приходится модернизироваться и в быстром, отчаянном темпе для того, чтобы отвоевать у городских властей право на работу в столице. Например, «Парк» взял в лизинг и уже запускает в работу 10 новых «МАЗов», специально оборудованных для перевозки инвалидов и детских колясок. Наличие такого транспорта должно в конечном итоге принести дополнительные баллы предпринимателю на очередном конкурсе.

Понятно, строгие требования к транспорту не навредят европейскому лицу столицы. Вот только если не учитывать факт, что модернизировать киевский транспорт чиновники задумали… в разгар кризиса, когда на треть упал пассажиропоток и все, включая сам транспорт, запчасти и услуги, стремительно подорожало. «В связи с последствиями кризиса пришлось уменьшить зарплату по сравнению с весной этого года примерно в два раза. Я очень благодарен своим сотрудникам, что они мужественно переносят это, понимая, как работает система, и осознавая, что взять реально больше не откуда. Падение пассажиропотока реально есть, и оно оценивается примерно в 30%, по сравнению с прошлым годом. Сентябрь всегда приносит надежду на рост этого показателя, однако в этом году появился еще и такой фактор, как бесплатный проезд по ученическим билетам на коммунальном транспорте. Поэтому даже по сравнению с августом – самым непродуктивным для нас месяцем в году – заметного роста в сентябре еще не произошло», - пояснил Г.Сень. А за лизинг нового транспорта платить нужно уже сейчас.

Отдельная история, прекрасно дополняющая уже нарисованную картину, – перевозка льготников, за которую столичные частники ни копейки компенсации не видели за все время предоставления этой услуги. А вот киевскому коммунальному транспорту правительство не далее чем вчера пообещало до конца текущего года выделить из госбюджета 80 млн. грн., в том числе КП «Киевпастранс» 50 млн. грн.

Сказка про «десятину»

Но и в сложившейся ситуации частные столичные перевозчики, вне сомнения, умудряются кое-как «тянуть лямку», несмотря на все новые и новые прихоти чиновников. Еще одно активно продвигаемое местными властями нововведение заставило многих предпринимателей пойти на попятную. Дело в том, что с перевозчиков, оказывается, уже не первый год взимается негласный налог – своеобразная десятина, причем с каждого автобуса. Как рассказал источник, не рискнувший назваться по понятным причинам, до декабря 2008 года с автобуса в Киеве брали по 84 грн. в месяц. Раньше эти средства проводились платежом за услуги коммунальной службы перевозок. Но уже в ноябре прошлого года предпринимателям заявили о намерении получать по 3000 грн. в месяц с машины и поставили условие: права на маршруты получат только те перевозчики, которые «будут соответствовать», т.е. подпишут соглашение с указанным пунктом, а значит обяжутся платить эту «мзду». Интересно то, что, по словам источника, взимаемые таким образом с водителей коммунальных маршруток средства (по 100 грн. в день) направляются не в бюджет, а в городской «общак», в который, кстати, кроме перевозчиков, платят и представители любого другого столичного бизнеса.

Проверить эту информацию журналисту, располагающему слишком скромными возможностями контроля, понятное дело, нереально. В КСП нам существование такого требования, естественно, не подтвердили и в принципе отказались комментировать ситуацию. Более того, по словам В.Липецкого, если бы существование таких платежей, о которых рассказывают перевозчики, можно было бы документально доказать, предприниматели получили бы несомненный козырь в игре против властей. Вопрос, как это сделать и кто на такое решится? Посему мы лучше скажем, что в городе рассказывают такую сказку... и очень удивимся, если о ней не слышали те, кому на такое полагается реагировать согласно букве закона.

Подорожания проезда не миновать… после выборов

Посему в преддверии очередного, второго в этом году маршрутного конкурса, который запланирован на 17 сентября, столичные частные пассажирские перевозчики затаились, «всеми фибрами души» желая выиграть намеченные маршруты и ответить себе на вопрос, стоит ли вообще дальше продолжать эту игру на неравных условиях. «В последние месяцы «коммунально-властное трио» проявляет враждебную политику в отношении частных перевозчиков. Вместо того, чтобы в этом кругу предприятий, которые входят в транспортный комплекс столицы, постараться пережить кризис, поддерживая друг друга, не теряя пассажиров, а потом продолжить развиваться, с ноября месяца «коммунальное трио» взяло курс на жесткое вытеснение с рынка частных перевозчиков, по крайней мере, тех, кто отказывается заключать договоры об оплате несуществующих услуг, которые навязываются. Первый конкурс состоялся 30 июля. «Киевпасстранс» получил свои маршруты, единицы перевозчиков, которые пошли на новые условия – также получили маршруты, а те, которые не согласились, потеряли свои маршруты. На все маршруты тех частных перевозчиков, которые не соглашаются подписать такой договор, «Киевпасстранс» подал свои заявки. Проверки проводятся предвзято, за любую формальную неточность в документах перевозчик снимается с конкурса вообще», - рассказал источник.

Поэтому ответ на вопрос, правда ли, что «оборзевшие» частники скоро снова поднимут стоимость проезда в маршрутках, очевиден. В сложившейся в столице ситуации никто этого делать не будет – вопреки объективным экономическим тенденциям. В.Липецкий прогнозирует, что до президентских выборов, скорее всего, тарифы останутся прежними. Однако уже в скором времени вопрос о необходимости повышения стоимости проезда может стать куда острее. Частники говорят, что смогут держаться до тех пор, пока курс доллара не перешагнет 9 грн., а стоимость топлива – 7 грн. И тогда придется либо сворачивать работу, либо, рискуя всем, поднимать ставки.

Да и не на этот вопрос на самом деле хотелось бы получить если не исчерпывающий ответ, то хотя бы содержащий намек. И перевозчиков, и, вне сомнения, пассажиров интересует, когда в Киеве прекратится властный беспредел? Только вот кому его адресовать…

Лилия Набока (УНИАН)