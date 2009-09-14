Липовенко уволился c должности зампреда Госавиаадминистрации

Кабинет министров Украины распоряжением от 9 сентября 2009 г. № 1064-р освободил Петра ЛИПОВЕНКО от должности заместителя председателя Государственной авиационной администрации.

Текст документа размещен на сайте правительства.

П.ЛИПОВЕНКО уволен по собственному желанию.

Как сообщал УНИАН, П.ЛИПОВЕНКО был назначен заместителем председателя Госавиаадминистрации 27 мая 2009 г.

Справка УНИАН. П.ЛИПОВЕНКО в 2006 г. занимал должность генерального директора аэропорта «Борисполь». Он также возглавлял аэропорт в 1992 г., в 1993-1998 гг. работал техническим директором ГМА «Борисполь», с 1998 года – сменный начальник аэропорта.