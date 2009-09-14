Генпрокуратура запретила ГАИ штрафовать водителей

Киев. 14 сентября, УНИАН. Государственной автомобильной инспекции запретили наказывать нарушителей, основываясь лишь на показаниях «Визиря».

Как сообщил газете «Сегодня», начальник пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО, Генпрокуратура сделала предписание начальнику ГАИ Украины Сергею КОЛОМИЙЦУ с требованием прекратить штрафовать дорожных нарушителей без их ведома. То есть, теперь, согласно предписанию ГПУ, ГАИшники должны останавливать водителей и вместе с ними составлять протокол, а не просто фиксировать «Визирем» превышение скорости, выписывать штрафы и слать по почте «письма счастья».

Если предписание не выполняется, то водитель может подавать в суд, сообщил Ю.БОЙЧЕНКО.

ГПУ считает, что использование «Визиря» лишь для фиксации нарушений не отвечает конституционным правам, а также Закону «О милиции». «Действия ГАИ, которая только фиксирует нарушения, противоречат требованиям ст. 10 Закона «О милиции», в соответствии с которым милиция должна пресекать административные правонарушения», - гласит один из пунктов предписания Генпрокуратуры.

По информации ведомства, за последнее время только в Донецкой и Тернопольской областях суды отменили более 100 постановлений инспекторов ГАИ об уплате штрафов (нарушения были сняты на «Визирь»).

Начальник пресс-службы ГАИ Нина ХМЕЛЕВСКАЯ сказала, что до ознакомления с документами ГАИ не комментирует предписание Генпрокуратуры.