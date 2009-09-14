Кабмин уволил Рака из Госморречадминистрации
11:34, 14 сентября 2009Транспорт/Связь
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Был первым замом главы ведомства
Кабинет министров Украины освободил Геннадия РАКА от должности первого заместителя главы Государственной администрации морского и речного транспорта.
Соответствующее распоряжение от 9 сентября в 2009 г. № 1068-р размещено на сайте Кабмина.
Как сообщал УНИАН, Г.РАК был назначен на эту должность распоряжением Кабинета министров Украины от 10 июня 2009 года № 613-г.
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