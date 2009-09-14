ЮЗЖД ограничит движение поездов в направлении Хмельницкого

Юго-Западная железная дорога до 13 октября ограничит движение поездов в направлении Хмельницкого.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЮЗЖД, с 15 сентября по 13 октября 2009 года работники Юго-Западной железной дороги будут проводить ремонтно-путевые работы на участке Шепетовка-Гречаны. Поскольку этот участок является одноколейным, то на протяжении 28 суток движение поездов здесь будет ограничено. Следовательно, в эти дни несколько изменится маршрут следования поездов в направлении Хмельницкого.

В частности, по данным дороги, с 15 сентября по 12 октября поезд № 623/624 Киев-Камянец-Подольский будет курсировать не через станцию Хмельник, а через станцию Жмеринка. Поезд № 617/618 Киев-Хмельницкий с 15 сентября по 12 октября будет следовать из Киева только до станции Красилов, обратно поезд будет отправляться тоже со станции Красилов, а не из Хмельницкого.

В сообщении также отмечается, что в этот период в Хмельницкой области будет ограничено движение пригородных поездов. В частности, с 15 сентября по 13 октября поезд № 6353 из Шепетовки будет следовать до станции Красилов вместо станции Хмельницкий, а с 15 сентября по 12 октября сообщением Шепетивка-Красилов будут курсировать еще и поезда №6354 и 6355/6356.

Юго-Западная железная дорога отмечает, что сразу же после окончания путевых работ будет возобновлено курсирование поездов по действующим маршрутам.