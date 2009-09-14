В «Артеке» завершился Всеукраинский слет юных инспекторов движения

11 сентября в Международном детском центре «Артек» завершил свою работу XXXІІІ Всеукраинский слет юных инспекторов движения (ЮИД) и финал XІІІ Всеукраинского конкурса школьных команд КВН-ЮИД при поддержке компании «Фокстрот. Техника для дома».

Финальная игра ХІІІ Всеукраинского конкурса школьных команд КВН-ЮИД закончилась победой сразу двух команд – «Жертвы эксперимента» (Кировоград) и «Такси» (Львов). А также шуткой донецкой команды «Вы еще думаете, что ЮИД вам «трали-вали»? – Тогда мы идем к вам!» и общим призывом «Молодое поколение за безопасность движения».

Начальник Департамента ГАИ Украины Сергей Коломиец поздравил около 400 детей – участников ЮИДовского движения страны, которые собрались в «Артеке» пообщаться, поделиться опытом и посоревноваться.

«Все выиграли на этих соревнованиях, и я благодарю вас, ребята, за то, что вы вносите свой весомый вклад в общую работу за безопасность движения. Впереди у нас сложная, но интересная работа: 2010 год назван годом безопасности движения в Европе, а мы планируем в этот год собрать в Артеке слет ЮИД стран СНГ», - сказал он.

Слова поддержки ЮИДовцы услышали и от заместителя министра образования и науки Украины Ростислава ДРАПУШКО, который инициировал в ближайшем будущем создание в «Артеке» городка ЮИД с настоящим автопарком – для совершенствования навыков юных инспекторов движения.

«Дети всегда быстрее поймут ровесников, потому что они искренне хотят быть полезными в борьбе за безопасность детей на дороге. Как социально ответственная компания мы поддерживаем такую светлую и полезную инициативу, и делаем свой взнос в воспитание ответственности у маленьких пешеходов и будущих автолюбителей», - прокомментировал партнерство с ГАИ в деле ЮИД глава наблюдательного совета компании «Фокстрот. Техника для дома» и соучредитель Группы «Фокстрот» Валерий МАКОВЕЦКИЙ.

Компания уже 7 лет поддерживает самое любимое и зрелищное действо артековского форума – КВН ЮИД, где строгость и значимость Правил дорожного движения гармонично сочетаются с юмором и артистизмом юных КВНщиков из ЮИДовцев.

«За 13 лет существования КВН-ЮИД мы получили армию помощников ГАИ, которая активно помогает воспитывать законопослушных участников дорожного движения. Мы пытаемся учить детей безопасному поведению на дорогах, а не заучиваем стандартные правила дорожного движения. Причем работа ведется на протяжении всего года, а осенью в «Артеке» проводится подведение итогов в виде очередного слета активистов этого движения», - отметила руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Нина ХМЕЛЕВСКАЯ.

О том, что общие усилия профилактических служб ГАИ и их партнеров не напрасны, говорит свежая статистика по ДТП, совершенных при участии детей. В частности, за семь месяцев этого года произошло 1906 ДТП при участии детей (на 28% меньше прошлогоднего показателя - 2 633). Если в 2008 в ДТП погибли 147 детей, то в 2009 цифра на треть меньше – 97. В июле прошлого года на дороге был травмирован 2 721 ребенок, в июле 2009 – на 27% меньше - 2005 детей.

Организаторами ЮИДовских форумов традиционно выступают Департамент ГАИ МВД Украины, Министерство Украины по делам семьи, молодежи и спорта, Министерство образования и науки Украины при партнерстве Всеукраинского союза автомобилистов, компании «Фокстрот. Техника для дома» Группы «ФОКСТРОТ».