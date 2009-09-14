На Opel сократят 10,5 тысяч рабочих

Представители консорциума Magna-Сбербанк Зигфрид Вольф и Герман Греф сегодня во Франкфурте-на-Майне дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали о приобретении германского автоконцерна Opel, сообщает k2kapital..

Одной из главных новостей стало заявление Зигфрида Вольфа о масштабных сокращениях на Opel, по его словам,"запланировано сократить в совокупности 10,5 тысяч рабочих мест, из которых на Германию придутся 4 тысячи".

При этом Зигфрид Вольф опроверг слухи о планах Magna инвестировать в российский автопром 600 миллионов евро: "Информация о том, что 600 миллионов евро якобы должны быть переведены в Россию в поддержку российского автопрома, не соответствует действительности", - заявил Вольф на пресс-конференции во Франкфурте-на-Майне.

Вольф сообщил, что неверна также и информация о том, что Magna собирается сократить больше сотрудников, чем планировалось ранее: "Потребность в капитале и цифра сокращения персонала с 31 мая остались неизменными", - сказал он.

Кроме того на пресс-конференции обсуждались вопросы влияния российского правительства на деятельность Opel. Глава Сбербанка Герман Греф заявил журналистам, что российское правительство не будет иметь прямого влияния на автоконцерн: "Путин не войдет в руководство нового Opel" – пересказал Греф шутку Зигфрида Вольфа.