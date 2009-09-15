Судьба сделки по Opel решится до середины ноября

Судьба сделки по продаже германского автоконцерна Opel может решиться до середины ноября - последнее слово за Евросоюзом; пока же консорциум Magna и Сбербанка заверяет, что ни единого евроцента из 4,5-миллиардного кредита под госгарантии правительства Германии на поддержку российского автопрома не потратит, и лишних увольнений немецких рабочих проводить не будет, сообщает РИА Новости..

Российская сторона обещает, что прямого влияния на Opel со стороны правительства РФ не будет, а власти ФРГ рассчитывают, что ЕС одобрит объем их господдержки автоконцерну.

Судьба Opel: последнее слово за ЕС

Участники состоявшейся в понедельник пресс-конференции в немецком Франкфурте-на-Майне уточнили планируемые сроки завершения сделки по продаже американской корпорацией General Motors (GM) контроля в германском автоконцерне Opel австро-канадско-российскому консорциуму Magna-Сбербанк - это может произойти уже этой осенью.

Как заявил сопредседатель правления Magna Зигфрид Вольф, соответствующие договоры будут подписаны через одну-две недели, а европейские инстанции могут одобрить их к середине ноября.

В настоящее время стороны ведут подготовку к подписанию договоров, а концепция сделки обсуждается в Еврокомиссии. В правительстве ФРГ рассчитывают, что Еврокомиссия одобрит его господдержку Opel - госгарантии по кредитам в объеме 4,5 миллиарда евро на срок пять лет.

Отвечая на вопрос о том, может ли Евросоюз заблокировать сделку, Вольф сказал, что у него нет такой информации.

Впрочем, сделка, считающаяся очень сложной, могла затянуться и дольше. Ранее председатель опекунского совета Opel Фред Ирвин называл срок от семи до девяти месяцев, а в случае с Opel переговоры начались в мае. На минувшей неделе решение одобрили опекунский совет Opel, а также правительство Германии.

По словам Вольфа, новые собственники Opel планируют к 2015 году полностью рассчитаться с долгами, а еще раньше выйти на прибыльность компании.

Русский немца не обидет

Среди вопросов, по которым долго спорили участники переговоров, было финансирование. Немецкая сторона была готова предоставить госгарантии правительства лишь консорциуму Magna-Сбербанк, поскольку его предложение предусматривало максимальное сохранение рабочих мест в Германии.

Но недавно в немецкой прессе появилась информация, что Magna инвестирует в российский автопром 600 миллионов евро из 4,5-миллиардного кредита, обеспеченного госгарантиями правительства Германии под эту сделку.

Немецкие налогоплательщики возмутились - неужели за их деньги будут поддерживать не своих, а российских производителей? Тем более, опекунский совет рекомендовал не использовать господдержку ФРГ на развитие производства в России.

Этого и не будет, успокоил их Вольф в ходе пресс-конференции. Речь идет о самостоятельной инвестпрограмме Opel, не имеющей отношения к госгарантиям правительства Германии, заявил он.

Немецкий автоконцерн и его покупатели из своих средств намерены инвестировать в Россию, чей рынок они считают перспективным и "стопроцентно необходимым" для своего бизнеса. Из инвестпрограммы автоконцерна на развитие завода GM в Санкт-Петербурге планируется направить 170 миллионов евро.

Magna и Сбербанк совместно готовы инвестировать в Opel 500 миллионов евро.

Вольф опроверг и появившуюся ранее в некоторых СМИ информацию о том, что его компания планирует сократить больше сотрудников, чем планировалось ранее. Цифра сокращения персонала с 31 мая осталась неизменной, заверил он.

В целом консорциум планирует сократить на заводах германского автоконцерна 10,5 тысяч рабочих мест, в том числе в Германии - 4 тысячи, сообщил Вольф. Ранее немецкие СМИ сообщали о 4,5 тысячах сокращений в Германии.

На четырех заводах Opel в Германии - по условиям соглашения, они будут сохранены - работает порядка 25 тысяч человек.

Руководитель общего производственного совета Opel Клаус Франц заверил, что у Magna не возникнет никаких проблем с коллективами предприятий - те добровольно отказались от ранее согласованного увеличения заработной платы и допвыплат, чтобы внести свой финансовый вклад в оздоровление компании.

И ноу-хау не отнимет

Еще одна проблема, до последнего беспокоившая GM, - возможная "утечка" секретных ноу-хау в "руки русских". Из-за этого, по мнению некоторых СМИ, до последнего американцы отдавали предпочтение конкуренту консорциума - бельгийской инвесткомпании RHJ.

Немецкое правительство, напротив, изначально предпочитало консорциум Magna-Сбербанк, однако утечки научных знаний в Россию и последующего сокращения рабочих мест тоже не желает.

Ранее консорциум пообещал, что такого сценария не допустит. В понедельник развеять опасения со своей стороны попытался глава Сбербанка Герман Греф. Он заверил, что российское правительство не будет иметь прямого влияния на Opel, контроль над которым в паре с Magna приобретает Сбербанк.

"Господин Вольф сказал, что Путин (премьер-министр РФ Владимир Путин - ред.) не войдет в руководство нового Opel. Это была шутка - он имел в виду, что российское правительство не будет иметь прямого влияния на Opel", - сказал Греф.

У Opel будет абсолютная свобода принятия решений по всем вопросам, подчеркнул он.

При этом Россия заинтересована в развитии собственной автоиндустрии как политически, так и с точки зрения технологий, добавил Греф. В этой связи Сбербанк готов взять на себя роль связующего звена, способного открыть дверь на российский автомобильный рынок. В частности, банк намерен предоставить услуги собственной филиальной сети для обеспечения функционирования и продаж Opel в России.