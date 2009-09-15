У порта «Южный» лучшие результаты по росту прибыли в отрасли

Первое место по увеличению доходов и чистой прибыли среди морских торговых портов Украины в первом полугодии 2009 года заняло ГП «Морской торговый порт «Южный». Об этом в интервью газете «Коммерсант» №153 за 14 сентября рассказал первый заместитель министра транспорта и связи, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО.

«Самым доходным и самым прибыльным предприятием отрасли является морской порт Южный. Его доход за первое полугодие по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 90,3%, до 1,2 млрд. грн., а прибыль – на 315%, до 308 млн. грн. Значительную прибыль получили Одесский и Ильичевский морские торговые порты – 199 млн. грн. и 161 млн. грн., соответственно», - сообщил он.

Напомним, по данным порта «Южный», его доля в рейтинге морских портов Украины по общему объёму доходов в первом полугодии 2009 года по Украине составила 26,4%, на втором месте Одесский МТП – 17,4%, замыкает тройку Ильичевский МТП – 15,6%.

Увеличение таких основных показателей как доходы и чистая прибыль свидетельствуют об успешной хозяйственной деятельности и эффективной тарифной политике руководства порта.

По итогам 7 месяцев грузооборот порта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 9,1% и составил 10826,4 тыс.т. За 7 месяцев портом было обработано 447 судов и 101447 полувагонов. За первое полугодие 2009 года порт «Южный» перечислил в госбюджет 187,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» (ГП МТП «Южный») основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море.

Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов. Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.