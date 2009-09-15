Продажи новых автомобилей в Европе выросли

Продажи новых автомобилей в Европе продолжили начатый в июне этого года рост, который по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил в июле 2,8%, а в августе - 3%, сообщила во вторник Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA), сообщает РИА Новости..

По мнению экспертов ассоциации, тенденция роста, наметившаяся в июне этого года после 14 месяцев падения, стала возможна благодаря масштабной государственной помощи автопроизводителям в некоторых европейских странах.

В июле этого года в Европе всего было зарегистрировано 1 миллион 295 тысяч 711 новых автомобилей, в августе - 829 тысяч 83 автомобиля.

В июле этого года продажи новых автомобилей в странах Западной Европы продемонстрировали рост в 5,1%, в то время как в странах - новых членах Евросоюза продажи упали на 25%.

Самый высокий показатель роста отмечен в Австрии (+44,1%), а самый высокий уровень падения - в Латвии (-86,6%) и в Ирландии (-77,1%).

В августе этого года продажи новых автомобилей в странах Западной Европы продолжили рост - на 7,8%, а в странах - новых членах Евросоюза продажи упали на 35,2%.

Причем самый высокий показатель роста в августе был в Германии (+28,4%), а самый высокий уровень падения - в Румынии (-71,9%). В Венгрии падение составило 68,4%.

При этом показатель продаж новых автомобилей в Европе за все восемь месяцев этого года в целом на 8,2% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года.

При составлении статистических отчетов Европейская ассоциация автопроизводителей использует данные 28 стран Европы, в том числе данные стран ЕС (за исключением Мальты и Кипра) и стран европейской ассоциации свободной торговли - Исландии, Норвегии и Швейцарии.