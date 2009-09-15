Поезд Киев—Могилев-Подольский будет курсировать реже
15:15, 15 сентября 2009Транспорт/Связь
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3 раза в неделю
Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) изменила дни курсирования поезда № 157/158 Киев—Могилев-Подольский.
Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, начиная с 16 сентября 2009 года поезд будет курсировать три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.
Напомним, ранее поезд осуществлял рейсы ежедневно.
Согласно сообщению, изменения в расписании движения связаны с малой заполняемостью поезда. В случае увеличения пассажиропотока на маршруте ежедневное движение поезда будет возобновлено, отмечают на ЮЗЖД.
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