Поезд Киев—Могилев-Подольский будет курсировать реже

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) изменила дни курсирования поезда № 157/158 Киев—Могилев-Подольский.

Как сообщает УНИАН пресс-служба ЮЗЖД, начиная с 16 сентября 2009 года поезд будет курсировать три раза в неделю: в среду, пятницу и воскресенье.

Напомним, ранее поезд осуществлял рейсы ежедневно.

Согласно сообщению, изменения в расписании движения связаны с малой заполняемостью поезда. В случае увеличения пассажиропотока на маршруте ежедневное движение поезда будет возобновлено, отмечают на ЮЗЖД.