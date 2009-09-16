УГЦР разрешил ввезти в Украину более 2 млн. мобильных

ГП «Украинский государственный центр радиочастот» (УГЦР), по состоянию на 15 сентября, выдало для оформления таможенных документов разрешения на законный ввоз в Украину более 2 млн. мобильных телефонов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УГЦР.

По данным центра, по состоянию на середину сентября т.г. в обобщенную базу данных УГЦР внесено 2,38 млн. кодов IMEI мобильных телефонов, с учетом остатков в реализации.

В центре подчеркнули, что операторы мобильной связи обязаны осуществлять подключение к сети телефонов и предоставлять телекоммуникационные услуги только в том случае, если коды IMEI терминалов зарегистрированы в обобщенной базе данных УГЦР. Для избежания лишних проблем с пользованием новыми купленными мобильными телефонами УГЦР рекомендует при их приобретении обязательно проверять наличие кодов IMEI в обобщенной базе данных, которая ведется в Украинском государственном центре радиочастот.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году УГЦР выдал разрешения на ввоз 1,3 млн. мобильных телефонов или примерно на 16,5% от всех ввезенных в страну за этот период телефонов. По оценкам аналитиков, в 2009 году в Украине будет реализовано до 4 млн. телефонов.

По оценкам специалистов УГЦР и аналитиков рынка, во II квартале 2009 года было законно ввезено на территорию нашего государства около 80% мобильных телефонов.