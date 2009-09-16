Крюковский завод приступил к производству вагонов для киевского метро

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (КВСЗ, Кременчуг, Полтавская обл.) сегодня начало работу на выполнением заказа для Киевского метрополитена по выпуску новых вагонов метро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам председатель наблюдательного совета КВСЗ Владимир ПРИХОДЬКО.

По его словам, ожидается, что кременчугские вагоностроители произведут для Киевского метро до 30 вагонов. «Проект, по которому мы в этом году должны выпустить вагоны метро, существует достаточно давно, но Министерство экономики притормозило его реализацию. Думаю, что нам будет уменьшен объем заказа до 30 вагонов против 50, заявленных ранее", – сказал В.ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, ранее руководство завода заявляло, что изготовление 50 вагонов метро для Киевского метрополитена находится под угрозой срыва из-за отсутствия предоплаты на приобретение комплектующих.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и 6 400 грузовых вагонов.