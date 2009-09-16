IATA: Потери авиакомпаний мира составят в т.г. 11 млрд долл.

Суммарные потери авиакомпаний мира составят в текущем году 11 млрд долл. Об этом сообщает сегодня выходящая в Лондоне американская газета Wall Street Journal Europe со ссылкой на новейшие оценки Международной ассоциации воздушного транспорта /IATA/. По ее подсчетам, передает ИТАР-ТАСС, в 2010 г потери сократятся до 3,8 млрд долл.

Столь крупные убытки вызваны, в первую очередь, продолжающимся экономическим кризисом, который вызвал сокращение деловой активности. В результате снизилось число авиапассажиров. Наибольшие потери при этом зафиксированы при продаже билетов на места повышенной комфортности.

Издание приводит мнение специалистов, согласно которому из-за нынешних трудностей мировая авиация оказалась перед лицом крупных сделок по поглощению и слиянию авиакомпаний.