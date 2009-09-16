Минэкономики проанализирует тарифы на перевозки авто и ж/д транспортом

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО поручила Министерству экономики провести сравнительный анализ ценовой политики при установлении тарифов на перевозки автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня в ходе заседания Кабинета министров во время обсуждения вопроса по развитию лесной и деревообрабатывающей отрасли.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что на сегодняшний день в некоторых случаях тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом устанавливаются выше, чем на перевозки автомобильным транспортом, и это не нормально и не допустимо.

«Если кто-то будет задирать цены на услуги «Укрзализныци», то я прошу мне сразу объяснить, кто будет покрывать эти убытки (полученные от того, что груз из-за этого перевозится автотранспортом – УНИАН)... В прошлом году мы уже достигли такого рубежа (по тарифам), что «Укрзализныця» стает просто нерентабельной для собственников грузов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что факты о том, что в некоторых случаях сокращаются транзитные перевозки по железной дороге, должны быть серьезным сигналом для Министерства экономики для изучения причин их возникновения.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 мая вступил в силу новый «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанных с ними услуг и Коэффициентов, которые применяются к Сборнику тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом в пределах Украины и связанные услуги».

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Министерству транспорта и связи Украины пересмотреть «Сборник тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортов», введенный с 1 мая т.г.

По данным Госкомстата, предприятия транспорта Украины за 8 месяцев на треть снизили грузоперевозки - до 434 млн. тонн. Перевозка грузов железными дорогами в январе-августе уменьшилась на 30,8% - до 246,6 млн. тонн. Грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 32,4%.