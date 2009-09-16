Позиция по реформе железных дорог должна выстраиваться Минтрансом

Общая позиция по реформированию железных дорог должна выстраиваться в стенах Министерства транспорта и связи Украины. Об этом заявил первый заместитель министра транспорта и связи Украины, исполняющий обязанности министра Василий ШЕВЧЕНКО 15 сентября во время совещания по ситуации в железнодорожной отрасли, участие в котором приняли заместитель министра Владимир БАДАГОВ, директор Департамента железнодорожного транспорта Михаил МАКАРЕНКО, генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК и др.

«Железная дорога – базовая составляющая экономики Украины, потому наша задача – развивать ее в верном направлении, осуществив эффективную реформу. Права на ошибку у нас нет», - подчеркнул В.ШЕВЧЕНКО.

Как отметил он, для проведения реформы нужные согласованные действия железнодорожников, профсоюзов отрасли и специалистов Минтранса, ведь «качество реформирования и судьба отрасли зависит от того, насколько мы взвешенно проанализируем вопрос и примем решение».

Кроме того, к диалогу вокруг реформирования отрасли должны быть привлечены ученые, профессура учебных заведений железнодорожного направления.

«Аккумулируя опыт других стран, анализируя позитивное достояние и недостатки наших зарубежных коллег при внедрении реформ, мы должны создать свою собственную эффективную модель", - сказал В.ШЕВЧЕНКО.

Согласно сообщению Минтранссвязи, во время совещания железнодорожники обратили внимание на необходимость сохранения при реформировании отрасли единственного технологического комплекса железной дороги. Все участники согласились, что конечным результатом должно стать улучшение качества предоставления услуг, совершенствование системы управления отраслью, повышение безопасности перевозок, обновление подвижного состава и модернизация инфраструктуры.

Глава совета профсозов железнодорожников и транспортных строителей Вадим ТКАЧЕВ заметил, что вопрос реформирования отрасли дискутируется уже длительное время, однако процесс затягивается из-за разных взглядов на методику реформирования. «Реформирование должна осуществлять команда единомышленников – только тогда возможно достичь результата», - сказал он.

Справка УНИАН. 27 декабря 2006 года распоряжением Кабинета министров №651-р была одобрена Концепция Государственной программы реформирования железнодорожного транспорта Украины на 2007-2015 гг. Документ предполагает создание на базе «Укрзализныци» и железнодорожных предприятий ГАК «Украинские железные дороги», 100% акций которой будут принадлежать государству и не подлежат отчуждению. На протяжении 2007 года на основе данной концепции разрабатывалась соответствующая программа реформирования, которая также предполагала создание ГАК.

В то же время, Минтранс в 2008 году подготовил новый проект Программы реформирования железнодорожного транспорта, которым предлагалось создать ГП «Украинские железные дороги» перед созданием ГАК «Украинские железные дороги». (Ранее планировалось создание ГАК сразу, без промежуточного создания ГП.)

Таким образом, Минтранс выступал за реформирование по принципу создания ГП, а «Укрзализныця» – по принципу создания ГАК. Против варианта реформирования, предложенного Минтрансом в 2008 году, выступают железнодорожники, профсоюзы ж/д отрасли.