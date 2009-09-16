Эвакуаторы в Киеве снова заработают?

Киевская городская государственная администрация ведет переговоры с ГАИ по возобновлению работы эвакуаторов в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, есть многочисленные обращения в мэрию от граждан, от водителей с просьбой возобновить работу средств эвакуации.

«И киевляне, и водители за возобновление эвакуации. Но если есть какие-то запрещающие действия - пусть будут пробки на дорогах… Хотя мы продолжаем работу и попытки возобновить эвакуацию», - прокомментировала ситуацию И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, ГАИ хочет самостоятельно заниматься эвакуацией. «Но у ГАИ нет эвакуаторов. Мы не будем обслуживать ГАИ – мы не обслуживающая структура ГАИ. Мы ведем переговоры с ГАИ. Нет – пожалуйста, пусть занимаются покупкой и эвакуацией сами, если они этого захотят», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.