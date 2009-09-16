Стоимость парковки в Киеве останется прежней

Киевские власти не намерены увеличивать плату за парковку в городе, а даже рассматривают вариант о ее снижении в отдельных зонах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила первый заместитель главы КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«Мы хотим сделать вторую цельную зону парковки. Одна уже есть в центре. Мы хотим сделать вторую и там снизить тарифы. А также там, где мы устанавливаем паркоматы, тоже по возможности снижаем. Так что ни о каких повышениях речи быть не может», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, отвечая на вопрос, не планируется ли в Киеве повысить плату за парковку автомобилей.

По ее словам, снижение связано с тем, что в городе расширяется зона парковки, а также с целью заинтересовать водителей парковаться в специально отведенных для этого местах, а не во дворах домов или на «зеленых зонах».

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что уже до конца этого года киевские власти планируют увеличить число машиномест, охваченных городскими парковками, - с 17 тыс. до 100 тыс.

«В Киеве около одного миллиона машин, и мы планируем до конца 2009 года увеличить число машиномест до 100 тысяч, и рассчитываем, что приблизительно в три раза возрастет доход коммунального предприятия «Киевпарксервис», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее данным, сейчас разрабатывается несколько направлений развития парковок. Это организация корпоративных парковок возле различного рода заведений, учреждений, зданий разных организаций. Для организации таких парковок будут опускаться бордюры, а вокруг деревьев устанавливаться специальные ограждения, территория парковки будет определена специальными столбиками. Второе направление, которое должно значительно расширить количество машиномест на городских парковках – это, собственно, новые парковочные площадки, которые на сегодня согласовываются с ГАИ.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что за два года работы «Киевпарксервиса» валовые ежемесячные доходы предприятия возросли с 600 тыс. до 5 млн. грн. По ее данным, за полгода в бюджет города от парковок поступило около 8 млн. грн. И.КИЛЬЧИЦКАЯ напомнила, что на сегодня в Киеве установлен 41 паркомат. На их покупку не было выделено денег из горбюджета. Власти Киева планируют за деньги «Киевпарксервиса» и инвесторов продолжить покупку и установку новых паркоматов.