Кабмин уточнил финплан порта «Южный»

Кабинет министров на сегодняшнем заседании внес изменения в финансовый план порта «Южный».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил и. о. министра транспорта и связи Виталий ШЕВЧЕНКО.

В частности, по его словам, размер чистой прибыли предприятия увеличен на 32%, по сравнению с прежним финпланом, - до 314,2 млн. грн.

План по доходам увеличен на 15% - до 1,75 млрд. грн. Платежи в бюджет– на 34% - до 199,3 млн. грн.

В.ШЕВЧЕНКО отметил, что изменения финплана вызваны увеличением объемов перевалки грузов в порту.

Он также сообщил, что принято решение увеличить на 50% объемы капитальных инвестиций для строительства причала №9 – до 339 млн. грн.

Напомним, согласно ранее утвержденному финансовому плану на 2009 г. ГП «Морской торговый порт «Южный» (в а преде 2009 г.), чистая прибыль предприятия должна была составить 238,8 млн. грн., что в 2,3 раз больше плана 2008 года, планировалось получить 1,5 млрд. грн. доходов – на 2% больше, по сравнению с показателем 2008 года.

Справка УНИАН. Морской торговый порт “Южный” является самым глубоководным портом, входит в тройку ведущих портов Украины (Ильичевск, Одесса, Южный) и занимает одно из первых мест в стране по грузообороту (20,698 млн. тонн в 2005 году). Порт расположен на северо-западном побережье Черного моря в незамерзающем Малом Аджалыкском (Григорьевском) лимане, в 30 км на северо-восток от порта Лиман и г. Одессы. Соединен с морем подходным каналом длиной 3 км и глубиной 14 м.