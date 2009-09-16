Прокуратура требует признать недействительным договор с «Трансинвестсервисом» о причале №17

Прокуратура Одесской области подала в Хозяйственный суд Одесской области иск с требованием признать недействительным договор о порядке использования ООО «Трансинвестсервис» (ТИС) причала №17, находящегося на балансе Государственного предприятия «Морской торговый порт «Южный».

Прокуратура также 3 сентября с. г. внесла представление о пересмотре постановления Одесского апелляционного хозяйственного суда, утвердившего условия, на которых суд обязал порт «Южный» заключить с ООО «Трансинвестсервис» договор о порядке использования ООО «ТИС» причала №17, сообщили УНИАН в юридической службе порта «Южный».

По информации службы, в иске и представлении прокуратуры Одесской области говорится, что договор противоречит требованиям Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины. В частности, согласно ч. 2 ст. 203 ГК Украины, Договор о порядке использования части целостного имущественного комплекса ООО «Трансинвестсервис» – причала №17, находящегося на балансе Морского торгового порта «Южный», заключен сторонами по решению суда при отсутствии у порта необходимого объема гражданской дееспособности. То есть, порт не имел права самостоятельно заключать такой договор, поскольку причал № 17, как часть целостного имущественного комплекса порта, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 28 сентября 2004 г. № 684-р. «Об утверждении перечня предприятий, учреждений и организаций, которые передаются в сферу управления Минтранссвязи Украины», передан в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины. Кроме того, по мнению прокуратуры, договор не направлен на реальное наступление правовых следствий, обусловленных им, а заключен для сокрытия другой, в действительности совершенной сторонами сделки – аренды объекта государственной собственности. А, согласно требованиям ч. 2 ст. 4 Закона Украины «Об аренде государственного и коммунального имущества», находящийся в государственной собственности причал не может быть объектом аренды.

В прокуратуре подчеркивают, что, согласно требованиям ст. 187 Хозяйственного кодекса Украины, на рассмотрение суда могут быть переданы споры о заключении договоров только в тех случаях, когда эти договоры основаны на государственном заказе, или их заключение является обязательным на основании закона, в других случаях, установленных законом, или в случае, если это предусмотрено соглашением сторон. Однако, отмечает прокуратура, Договор о порядке использования части целостного имущественного комплекса ООО «ТИС» – причала №17, находящегося на балансе порта «Южный», не основан на государственном заказе, заключение такого договора не является обязательным на основании закона и никакого соглашения по поводу рассмотрения судом преддоговорного спора о заключении указанного Договора между портом и «ТИС» заключено не было.

Как сообщал УНИАН, конфликт между ООО «ТИС» и МТП «Южный» возник после проверки порта Главным Контрольно-ревизионным управлением в конце прошлого года. По результатам указанной проверки руководитель ГлавКРУ Николай СИВУЛЬСКИЙ 24 декабря 2008 года направил письмо премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, в котором указал на необходимость обязать Фонд госимущества прекратить любые договорные взаимоотношения, касающиеся аренды ООО «ТИС» общегосударственного имущества – причала №16, а также на необходимость обязать Минтранссвязи предпринять все возможные меры для возврата причала №16 на баланс порта «Южный» и эффективного использования причала. В ответ на письмо председателя ГлавКРУ премьер-министр дала поручение Фонду госимущества и другим компетентным органам государственной власти незамедлительно принять меры для защиты интересов государства.

В начале августа 2009 года в конфликт между МТП «Южный» и компанией «Трансинвестсервис» вмешалась прокуратура. Она проводила проверку законности подписания договора между Фондом государственного имущества Украины и ООО «ТИС» о пользовании и владении причалом №16, а также договора о порядке использования ООО «ТИС» причала №17.

Справка УНИАН. Государственное предприятие Морской торговый порт «Южный» основано в 1978 году, расположено в акватории Аджалыкского лимана, в 30 км на северо-восток от Одессы, является одним из самых глубоководных портов на Черном море. Порт способен принимать судна дедвейтом (грузоподъемностью) до 150 тыс. тонн и обслуживает основные экспортные и транзитные грузопотоки навалочных, угольно-рудных, генеральных, химических и наливных грузов.

По итогам 7 месяцев 2009 года грузооборот порта, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос на 9,1% и составил 10 млн. 826,4 тыс. тонн.

Грузооборот порта в 2008 г. составил 21 млн. 698 тыс. тонн.