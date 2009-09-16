Мобильные операторы научились зарабатывать в кризис

Результаты второго квартала немного приободрили приунывшую «мобильную четверку», пишет Дело.

Недополученная прибыль предыдущих периодов вынудила отечественных операторов мобильной связи пересмотреть затраты и оптимизировать свои бизнес-модели по самому жесткому сценарию. Сокращение расходов на содержание офиса, аренду, персонал – уже пройденный этап. В начале года, удрученные неожиданно низкими результатами 2008 года, они были вынуждены прибегнуть к более кардинальным мерам – сокращать расходы на продажи и маркетинг.

Впрочем, результаты второго квартала немного приободрили приунывшую было «мобильную четверку». Но кризис продолжается, а новые источники развития искать все сложнее.

Состояние неопределенности будет еще достаточно долго сопровождать деятельность операторов. Комплексные усилия, предпринимаемые ими, приносят скудные плоды. Никто из них не мог даже предположить, что люди станут экономить на мобильной связи, однако зимой это произошло. И только с наступлением весны абоненты немного оживились. Оживление сказалось на показателе доходности от одного абонента ARPU, который увеличился в среднем на 8%, что положительно отразилось на доходах компаний.

К тому же новые сегменты, которые операторы связи осваивали в последнее время, уже приносят плоды. «Сегодня драйвер рынка – мобильный интернет. Возможно, темпы его роста и снизились, однако услуга обладает значительным потенциалом, она нужна», – уверяет Тарас Пархоменко, директор по стратегическому маркетингу компании «Киевстар». Сливки в этом направлении удается снимать компании «МТС-Украина», которая активно развивает собственную сеть CDMA, предоставляя услуги мобильного интернета под брендом «МТС Коннект». $35 млн., вложенные в развитие данного проекта за два года, уже практически вернулись, уверяют в российском офисе компании. Очень кстати, ведь с получением лицензий UMTS, продукты, разработанные и внедренные на базе новой технологии, перетянут на себя значительное внимание потребителя. Андрей Дубовсков, генеральный директор «МТС-Украина», добавил, что даже и с раздачей лицензий на связь третьего поколения компания намерена еще пару лет активно инвестировать в «МТС Коннект», так как ожидает, что услуга будет приносить повышенную отдачу.

Согласно исследованиям компании iKS-Consulting, за последний год рост услуги по предоставлению мобильного интернета был на уровне 50%, а количество абонентов превысило 600 тыс. человек. «Мобильный интернет в ближайший год по-прежнему будет главным резервом роста доходов оператора. Дальше все зависит от применения новых технологий», – подчеркивает Мыкола Олиярнык, аналитик украинского офиса компании iKS-Consulting.

Однако на данный момент около 80% выручки операторов мобильной связи приходится на традиционную голосовую связь, хотя ее доля в общих доходах компаний постепенно сокращается. «Мы не оставим без внимания традиционные бизнесы – мобильную и фиксированную голосовую связь. Абонентов ждут новые услуги и продукты», – уверяет Александр Баринов, генеральный директор «Украинские Радиосистемы» (ТМ «Билайн»). Но в то же время он подчеркивает, что развитие широкополосного доступа в интернет и предоставление различных услуг на их базе, безусловно, источник для роста доходов и, соответственно, основные инвестиции будут в них.

Однако как бы ни старались операторы сделать привлекательное предложение своему абоненту, главный резерв кроется не столько в их усилиях или в лояльности пользователей, сколько в платежеспособности населения. Посему на улучшенную финансовую отчетность второго квартала эксперты смотрят со значительной долей скептицизма. Многие важнейшие его показатели, уже улучшенные, остаются на уровне 2007 года. И если даже рынок мобильной связи прошел дно, то на его восстановление понадобится время.