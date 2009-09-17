ЮЗЖД установила блокирующий шлагбаум возле станции Бородянка

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) установила на переезде возле станции Бородянка (Киевская обл.) шлагбаум, который полностью перекрывает проезжую часть автомобильной дороги, сообщает пресс-служба ЮЗЖД.

Согласно сообщению, данный шлагбаум не позволяет автотранспорту выехать на переезд при запрещающих сигналах светофоров. Работники железной дороги полностью заменили не только шлагбаум, но и технически изношенные приборы сигнализации и связи, светофоры и аппаратуру управления.

Как отмечают на ЮЗЖД, железнодорожники устанавливают шлагбаумы, которые перекрывают всю проезжую часть на тех переездах, которые характеризуются интенсивным движением автомобильного транспорта. Таким образом, до конца 2009 года на Юго-Западной железной дороге будет 14 переездов, оборудованных такими шлагбаумами. Это позволит значительно уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах.