В Украине разработают госпрограмму развития ж/д транспорта

Кабинет министров Украины намерен поручить Министерству транспорта и связи, Министерству экономики, Министерству финансов и Министерству юстиции на протяжении 2010 года разработать проект концепции Государственной целевой программы экономического и научно-технического развития железнодорожного транспорта Украины на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года.

Соответствующее поручение предусмотрено проектом Государственной программы экономического и социального развития на 2010 г., подготовленным Кабмином и зарегистрированным в Верховной Раде Украины 16 сентября т.г. под №5140.

Кроме того, проектом Госпрограммы предусмотрена разработка проекта концепции Государственной программы развития пассажирских перевозок в Украине до 2020 года. Также Минтрансу поручено в 2010 году способствовать принятию законов Украины о внесении изменений в законы Украины «О железнодорожном транспорте» и «Об особенностях реформирования железнодорожного транспорта». Кроме того, Министерству транспорта поручено разработать проект постановления Кабмина о создании и функционировании Государственного хозяйственного объединения железнодорожного транспорта.

Минтрансу, Минэкономики, Минфину, Фонду госимущества, Антимонопольному комитету, Минюсту поручено до июля 2010 года разработать проект постановления Кабмина о создании правительственного органа по государственному управлению железнодорожным транспортом в системе центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и связи, а также Государственную программу реформирования железнодорожного транспорта с учетом создания правительственного органа государственного управления железнодорожным транспортом в системе центрального органа исполнительной власти по вопросам транспорта и связи.