Министерства решат вопрос помощи «Укрзализныце» в закупке вагонов

Кабинет Министров Украины поручил Министерству транспорта и связи, Министерству финансов и Министерству экономики решить вопрос прямой бюджетной поддержки и направления в соответствии с Законом Украины «О железнодорожном транспорте» бюджетных средств на реализацию отраслевой Комплексной программы обновления железнодорожного подвижного состава Украины на 2008-2020 годы.

Соответствующее поручение содержится в проекте Государственной программы экономического и социального развития на 2010 год, подготовленном Кабмином и зарегистрированном в Верховной Раде 16 сентября т.г. под №5140.

Министерствам поручено на протяжении года решить вопрос о выделении бюджетных средств на приобретение 254 пассажирских вагонов, 5 вагонов типа СТ для перевозки спецконтингента и 41 вагона, приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, министерства должны решить вопрос бюджетного возмещения «Укрзализныце» средств государственного бюджета за реализацию мероприятий по ликвидации последствий наводнения в Закарпатской области, которое произошло 23-27 июля 2008 года.

В то же время, проектом Госбюджета на 2010 год, подготовленным Кабмином и внесенным на рассмотрение Верховной Рады 15 сентября т.г., не предусмотрено выделение средств «Укрзализныце» на отмеченные выше мероприятия.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» в прошлом году при подготовке Госбюджета-2009 просила правительство предусмотреть в государственном бюджете на 2009 год 1,5 млрд. грн. на закупку 200 пассажирских вагонов.

В госбюджете-2008 на закупку вагонов средства выделены не были, как и в предыдущие годы. В настоящее время ведомство закупает вагоны за собственные или инвестиционные средства, хотя законодательно предусмотрено государственное финансирование закупки вагонов.