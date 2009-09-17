На железной дороге пресечено краж грузов на 317 тыс. грн.
14:41, 17 сентября 2009Транспорт/Связь
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Военизированной охраной «Укрзализныци»
На протяжении января-августа 2009 года работники военизированной охраны «Укрзализныци» предупредили 430 случаев кражи грузов на общую сумму свыше 317 тыс. грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».
Согласно сообщению, при этом были задержаны и переданы правоохранительным органам 415 расхитителей.
В пресс-службе отметили, что благодаря бдительности и профилактическим мероприятиям военизированной охраны «Укрзализныци» пока удается своевременно обнаруживать нарушения и предупреждать возможные негативные последствия несанкционированного вмешательства в работу железнодорожного транспорта.
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