Кабмин надеется в 2010 г. привлечь от МБРР почти 4 млрд. грн.

Правительство Украины рассчитывает привлечь от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) 3 млрд. 990 млн. грн. кредита на проект модернизации железнодорожной линии Харьков-Полтава-Николаев-Джанкой. Об этом говорится в подготовленном правительством проекте Государственного бюджета на 2010 г., размещенном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, реализация проекта с МБРР планируется в 2010 г.

Кроме того, правительство рассчитывает на начало реализации проекта с Европейским банком реконструкции и развития по модернизации железнодорожного направления Люботин – Полтава – Кременчуг – Бурты – Корыстовка стоимостью 1 млн. 005 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, по словам гендиректора «Укрзализныци» Михаила КОСТЮКА, в 2009 г. планируется начать подготовку и проектные работы, касающиеся будущей электрификации ряда участков, что предусмотрено программой электрификации до 2020 года. В частности, участка Долинская-Николаев-Херсон-Вадим-Джанкой (394 км, 1 млрд. 492 млн. грн., завершение работ запланировано в 2011 г.), за счет чего будет создан второй параллельный электрифицированный ход на Крым и к черноморским портам.

Что касается участка Полтава-Кременчуг-Бурты-Корыстовка, то «Укрзализныця» ведет на нем работы по электрификации с 2008 г. В 2008 г. на электрификацию участка Кременчуг-Бурты было потрачено 159 млн. грн., Бурты-Корыстовка - 195 млн. грн., электрификацию станции Полтава-Южная (87 км) - около 150 млн. грн., 62 км участка Ривне-Киверцы (Львовской железной дороги) - 43 млн. грн.

Справка УНИАН. Программа электрификации железных дорог Украины на 2008-2020 годы является одним из приоритетных направлений развития железнодорожного транспорта Украины.

В 2007 году была завершена электрификация больших участков Коломак-Совнаркомовск Южной железной дороги длиной 51 км и Коммунарск-Луганск Донецкой железной дороги длиной 42 км. С 1993 по 2006 год за счет собственных средств железных дорог было электрифицировано 1127,42 км путей.

На начало 2008 года общая эксплуатационная длина электрифицированных путей железных дорог Украины составляет 9670,6 км - 44,1% всей длины главных путей «Укрзализныци». До 2020 года планируется электрифицировать 2254 км путей. Основные работы будут проводиться на Южной и Одесской железных дорогах.