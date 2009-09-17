Укрзализныця расширит практику «ланч-боксов»

Железнодорожники намерены увеличить количество поездов, в которых будет предоставляться услугой «ланч-бокс».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», такие данные были озвучены на Первой международной научно-практической конференции «Маркетинг и логистика в системе менеджмента пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте» при участии представителей железных дорог Польши, Беларуси и России, которая проходит во Львове с 15 по 18 сентября 2009 года.

В частности, согласно маркетинговым исследованиям, 73% пассажиров поддерживают внедрение этой услуги.

Кроме того, на конференции рассматриваются вопросы логистического подхода к созданию эффективного механизма управления пассажирскими перевозками, применения новейших информационных технологий, формирования стратегий сервисных брендов на рынке транспортных услуг, внедрения новых услуг для пассажиров и др.

Как сообщал УНИАН, с 5 апреля текущего года «Укрзализныця» внедрила новую экспериментальную услугу в пассажирском поезде №05/06 сообщением Киев—Москва (купейный вагон №8 и СВ №13) по обеспечению пассажиров питанием и напитками во время путешествия.

«Укрзализныця» ввела услугу питания - «ланч-бокс» - в рамках подготовки железнодорожной отрасли к перевозке пассажиров во время проведения Евро-2012.