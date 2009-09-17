НКРС проведет тендер по лицензиям на 3G

Правительство поручило Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) провести тендер на выдачу лицензий для мобильной связи третьего поколения (3G).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе НКРС.

Как отмечается в сообщении, 16 сентября на заседании Кабинета министров было принято распоряжение «О порядке проведения конверсии полос радиочастот для внедрения систем мобильной связи третьего поколения». Этот документ принят на основании выводов Межведомственной комиссии, и определяет порядок проведения конверсии полос радиочастот 1920-1935 Мгц, 1950-1980 Мгц, 2010-2015 Мгц, 2020-2025 Мгц, 2110-2125 Мгц, 2140-2170 Мгц) путем изменения частотных присвоений радиоэлектронных средств специальных пользователей, которые работают в отмеченных полосах, и их перевод за указанные полосы радиочастот.

«Кабмин также определил, что фактические затраты на проведение этой конверсии будут заключаться в переналадке действующих радиоэлектронных средств на другие диапазоны частот», - отмечается в сообщении.

По словам председателя НКРС Сергея КОЛОБОВА, решение правительства дает комиссии возможность в ближайшее время провести тендер в виде открытых аукционов по продаже лицензий для внедрения мобильной связи третьего поколения, хотя дата такого тендера пока не названа.

Принятый нормативно-правовой акт правительства, как считают в НКРС, не только позволит «создать благоприятный инвестиционный климат на рынке мобильной связи, но и существенно ускорит развитие мобильной связи 3-го поколения в Украине», даст возможность вовремя и планово осуществлять необходимые меры относительно обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса, создаст условия для предоставления населению современных телекоммуникационных услуг связи, обеспечит поступления в Государственный бюджет Украины.

Как сообщал УНИАН, около трех лет в Украине непрерывно ведутся разговоры о необходимости широкого внедрения радиотехнологии мобильной связи третьего поколения “Цифровая сотовая радиосвязь IMT-2000 (UMTS)”, но, к сожалению, до этого времени дело так и не сдвинулось с места.

Одной из причин задержки с проведением тендера на радиочастоты для этой радиотехнологии являются непомерные аппетиты МО по затратам на конверсию.

НКРС, Госадминистрация связи и операторы мобильной связи считают необоснованной и неприемлемой предложенную Минобороны сумму конверсии радиочастот для мобильной связи третьего поколения (3G) в размере 2,5 млрд. грн., которая завышена более чем в 4 раза. Они считают, что сумма конверсии 2,5 млрд. грн. на срок проведения 4 года, которая была предложена Министерством обороны Украины, является необоснованной и неприемлемой», а в расчетах МО были допущены существенные ошибки, которые значительно завысили объемы работ.

Учитывая важность внедрения» в Украине радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ-2000 (UMTS)», и с целью обеспечения эффективного использования радиочастотного ресурса Украины НКРС приняла решение ограничить количество лицензий на осуществление деятельности по предоставления телекоммуникационных услуг с использованием радиотехнологии «Цифровая сотовая радиосвязь ИМТ – 2000 (UMTS)» в полосах частот 1920 – 1980 Мгц, 2110 –2170 Мгц, 2010 –2025 Мгц. Всего для использования данной радиотехнологии будут выданы пять лицензий на радиочастоты, при этом одна лицензия уже была выдана «Укртелекому» без тендера ранее.

Остальные четыре лицензии для данной радиотехнологии будут выданы претендентам на радиочастоты по результатам тендеров. Как известно, на лицензии претендует пять компаний: УМС, Киевстар, УРС, ТСУ и ITC.

В то же время тендеры на получение лицензий можно будет организовать только после определения мероприятий по конверсии. Ранее, невзирая на неоднократных распоряжений правительства, Министерство обороны Украины так и не предоставило необходимые обоснования мероприятий по конверсии.