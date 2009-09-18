Доходы отрасли связи снизились на 3,8% - до 30 млрд.грн.

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-августе 2009 года снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,8% и составили 30 млрд. 93,8 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 11 млрд. 585,5 млн. грн., что на 8,8% меньше, чем за январь-август 2008 года.

Лидерами по доходам в отрасли за 8 месяцев являются операторы мобильной связи (сотовая мобильная, пейджинговая и транкинговая связь), которые получили самый большой доход в отрасли от услуг мобильной связи за этот период – 18 млрд. 667,6 млн. грн. (в т.ч. населению предоставлены услуги на сумму 6 млрд. 100,6 млн. грн.), что на 4,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. При этом основная доля доходов от услуг мобильной связи пришлась на операторов сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи в январе-августе 2009 года составили 18 млрд. 650,3 млн. грн. (падение – 4,5%), из них 6 млрд. 100 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (падение – 18,5%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородняя и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия отрасли в январе-августе 2009 года получили доходы в размере 2 млрд. 974,1 млн. грн. (из них 1 млрд. 433,4 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи снизился на 19,4% (от услуг населению – падение на 5,5%) по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-августа 2009 года находится местная телефонная связь, предприятия которой за 8 месяцев получили доходы от оказанных услуг в размере 2 млрд. 714,5 млн. грн., из них населению – 1 млрд. 771,1 млн. грн.

При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-августе 2009 года составил 2 млрд. 537,1 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 616 млн. грн.), что на 14,1% меньше (для населения – меньше на 12,9%), чем за аналогичный период 2008 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-август 2009 года составил 177,4 млн. грн. (из них населению – 155,1 млн. грн.), что на 18,4% меньше (для населения - меньше на 19,3%), чем за январь-август 2008 года.

Четвертое место по результатам января-августа 2009 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 42,7% и составил 2 млрд. 105 млн. грн., из них 1 млрд. 26,5 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 83,4%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 1 млрд. 822,7 млн. грн. (рост – 44,4%), из них 999,7 млн. грн. – населению (рост – 80,1%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-август 2009 года снизился по сравнению с доходом в январе-августе 2008 года на 10,8% и составил 1 млрд. 689,7 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 338,2 млн. грн. (падение на 16,6%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-августе 2009 года составил 1 млрд. 174,9 млн. грн., что на 27,8% превысило показатель за аналогичный период 2008 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 834,3 млн. грн. (из них населению – 796,5 млн. грн.), что на 30,6% больше, чем за январь-август 2008 года.