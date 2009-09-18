Аэропорт “Жуляны” возьмет кредит 110 млн.грн. под залог имущества

Киевский городской совет разрешил международному аэропорту “Киев (Жуляны)” взять кредит в сумме 110 млн. грн. под залог имущества предприятия. Средства предусматривается освоить на строительстве международного терминала – 50 млн. грн., реконструкции существующего пассажирского терминала – 20 млн. грн. и на реконструкции привокзальной площади со строительством паркинга на 300 автомобилей – 40 млн. грн.

Соответствующее решение было принято на заседании сессии Киевсовета в четверг.

Этим решением депутаты внесли изменения в предыдущее решение Киевсовета от 26.07.2007 г., которым предприятию разрешалось взять кредит под залог имущества предприятия в объеме 164 млн. грн. Из этой суммы 104 млн. грн. планировалось ихрасходовать на реконструкцию действующего аэропорта; 46 млн. грн. – на строительство международного терминала и 14 млн. грн. – на реконструкцию существующего пассажирского терминала.

Для получения кредита Киевсовет, согласно последнему решению, разрешил аэропорту передать в залог индивидуально определенные здания и сооружения, находящиеся у него на балансе, включая, в частности, административное здание на Воздухофлотском просп., 79, общей площадью 3 тыс. 109 кв. м, гостиницу “Жуляны” на Воздухофлотском просп., 92, общей площадью более 2 тыс. кв. м, здание ремонтных мастерских на Воздухофлотском просп., 86-а, общей площадью 1,1 тыс. кв. м.

Ожидается, что выполнение решения обеспечит стабильное функционирование предприятия в период проведения работ по реконструкции.

Еще одним свои решением депутаты вчера на заседании сессии предоставили разрешение КП “Международный аэропорт “Киев” на списание и снос 4 сооружений аэропорта с целью обеспечения его реконструкции. Среди них, в частности, и недостроенное здание аэропорта (1991 г.), которое в связи с отсутствием работ по консервированию конструкции оказалось в полуразрушенном состоянии. Также сносу подлежат двухэтажное здание лаборатории ГСМ на перроне (1950 г., площадь основы – 367 кв. м), здание автоколонны №2 (1972 г., площадь основы – 148 кв. м), внешний туалет (1950 г., площадь основы – 73 кв. м).