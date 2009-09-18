Toyota намерена выйти на американский авторынок

Японский автогигант Toyota Motor Corp намерен вложить 1 млрд. долл. в маркетинговую кампанию в США в четвертом квартале 2009 года с целью повышения продаж на американском авторынке, передает www.k2kapital.com со ссылкой на Reuters.

Сумма, которая в целом на 30%-40% превышает обычные квартальные затраты Toyota на маркетинг, будет потрачена на развертывание широкой рекламной кампании в СМИ и меры поощрения как конечных покупателей, так и автодилеров, в том числе и стимулирование лизинга. План компании включает в себя разработку договоров субсидирования

Автопроизводитель также сообщил о намерении расширить модельный ряд гибридных автомобилей Prius одной или двумя новыми моделями. Даты выпуска новых автомобилей пока не раскрываются. Всего к концу текущего года Toyota намерена продать от 500 до 600 тыс. машин с гибридными двигателями.