Кабмин снизит на 10% ж/д тарифы

Кабинет Министров Украины согласился с предложениями Госкомлесхоза относительно установления «Укрзализныцей» совместно с Министерством транспорта и связи, Министерством экономики и Министерством финансов льготных тарифов для лесохозяйственных предприятий на перевозку железнодорожным транспортом дровяной древесины для технологических нужд, крепежных лесоматериалов и дров со скидкой 10% от общих тарифов.

Текст соответствующего распоряжения №1091-р от 16 сентября 2009 года размещен на сайте правительства.

При этом Кабмин согласился с предложением Госкомлесхоза не повышать до 1 октября 2010 года ставки сборов, стоимость работ и услуг, связанных с перевозкой отмеченной лесопродукции.