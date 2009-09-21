SES SIRIUS назначил нового менеджера по рынку ЦВЕ

Новым менеджером по развитию рынка Центральной и Восточной Европы спутникового оператора связи в странах Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы SES SIRIUS назначен Онно ЗОННЕВЕЛЬД.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

По словам исполняющего директора компании SES SIRIUS Хокана ХЬЁДИНА, О.ЗОННЕВЕЛЬД имеет огромный опыт работы на украинском и российском ТВ рынках, и он «верит, что О.ЗОННЕВЕЛЬД внесет большой вклад в дальнейшее развитие украинского рынка», продвигая спутник как одну из важнейших коммуникационных платформ.

О.ЗОННЕВЕЛЬД родился в 1969 году. Окончил Университет Амстердама. С 1997 года работал в медиа-корпорации Central European Media Enterprises (CME) как региональный менеджер по Украине, а позже заместитель

генерального директора по развитию канала 1+1. В 2000-2005 гг. работал на ICTV,

K1, каналах Kino TV и CITI TV на руководящих должностях.

Справка УНИАН. SES SIRIUS AB владеет и управляет спутниковой системой SIRIUS, которая является ведущей спутниковой системой в странах Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы. Компания предлагает решения для теле- и

радиовещателей, а также операторов широкополосной связи в этих регионах. SIRIUS

работает на орбитальной позиции 5° в.д. и обеспечивает надежную связь по всей

Европе.

Компания SES SIRIUS основана в 1983 году. Главный офис расположен в Стокгольме (Швеция). В 2000 г. компания открыла представительство в Киеве, а в 2002 г. был открыт офис в Риге. Именно в этих городах предоставляются услуги телепортов. SES SIRIUS AB на 90% принадлежит SES ASTRA, одному из ведущих спутниковых операторов

мира. Еще 10% принадлежит государственной компании «Шведская космическая

корпорация».