ЮЗЖД аннулировала результаты тендера по рельсовым автобусам

Юго-Западная железная дорога аннулировала результаты тендера на производство 8 рельсовых автобусов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил председатель Наблюдательного совета ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” Владимир ПРИХОДЬКО.

«В июле состоялся тендер на производство 8 рельсовых автобусов. Мы должны были делать их, но ЮЗЖД аннулировала результаты тендера», - сказал В.ПРИХОДЬКО.

Причины аннулирования тендера он не сообщил.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

В 2008 году Крюковский вагоностроительный завод продал 112 пассажирских и

6 400 грузовых вагонов.