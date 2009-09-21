Выпуск легковых автомобилей в РФ рухнул на 85%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) сообщила о том, что в прошлом месяце выпуск легковых автомобилей в России упал на 85%, а грузовых – на 75%, сообщает k2kapital..

По оценкам Росстат, в январе-августе российские предприятия произвели 369 тыс. легковых автомобилей и 55,2 тыс. грузовых, что на 63% и 72% меньше, чем за аналогичный период годом ранее.