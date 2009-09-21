Opel против планов Magna по сокращениям

Общеевропейский производственный совет немецкого автоконцерна Opel, приобретаемого австро-канадско-российским консорциумом Magna-Сбербанк у американской корпорации General Motors, выступает против намеченного будущим владельцем сокращения более чем 10,5 тысяч рабочих мест на заводах Opel/Vauxhall, сообщают немецкие СМИ, передает РИА Новости..

"Мы не можем так просто принять запланированные цифры (сокращения). С такими расчетами мы не согласимся", - заявил глава совета Клаус Франц журналистам в понедельник перед началом переговоров с руководством Magna о распределении сокращаемых штатных единиц по каждому из заводов.

Он отметил, что "производственные мощности, как и бремя сокращений должны быть справедливо распределены по всем европейским заводам (Opel/Vauxhall)".

Как сообщила накануне газета Welt am Sonntag со ссылкой на "хорошо информированные источники в концерне", Magna намерена, согласно уточненным планам, сократить на европейских заводах Opel/Vauxhall в общей сложности 10,56 тысячи рабочих мест, в том числе 4,5 тысячи в Германии.

По данным издания, только на головном предприятии и в административном подразделении Opel в Рюссельхайме планируется сократить 1,817 тысячи человек, из которых 1,1 тысячи - сотрудники административно-управленческого аппарата. Наибольшее число увольнений придется на завод в Бохуме - 2,050 тысячи, а наименьшее - в Кайзерслаутерне (283 человека). Как сообщил газете ее источник, сокращения не коснутся завода в Айзенахе, так как сюда предполагается перевести производственные мощности из испанской Сарагосы.

В Сарагосе в минувшие выходные уже прошла 15-тысячная демонстрация протеста, которую возглавил мэр города, против предполагаемых действий нового владельца здешнего завода немецкой компании Opel.

В сегодняшних переговорах с руководством Magna в Рюссельхайме, по данным Франца, принимают участие и топ-менеджеры, и представители профсоюзных комитетов заводов Германии и Великобритании.

Помимо конкретных сокращений рабочих мест, по его словам, будут обсуждаться производственная концепция в целом, распределение производства, санация отдельных предприятий и вклад трудовых коллективов в оздоровление компании.

Франц напомнил, что 10% в пакете акций немецкого автоконцерна теперь перейдет к его сотрудникам, которые в обмен на это согласились пойти на ряд финансовых уступок основным владельцам. В частности, они откажутся от согласованных ранее повышений зарплаты по новым тарифным договорам, а также различных дополнительных выплат.

В начале сентября General Motors после долгих консультаций и раздумий приняла решение продать контроль в Opel консорциуму Magna-Сбербанк. Решение одобрили опекунский совет Opel, а также правительство Германии. В настоящее время стороны ведут подготовку к подписанию соответствующих договоров, а концепция сделки обсуждается в Еврокомиссии. Предполагается, что Magna и Сбербанк получат по 27,5% акций Opel, а 35% останутся у GM.

Ранее в борьбе за немецкого автопроизводителя между Magna-Сбербанк и бельгийским инвестором RHJ International общий производственный совет Opel поддерживал австро-канадско-российский консорциум как планировавший меньшее, чем конкурент, сокращение рабочих мест.