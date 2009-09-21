Аукцион по привлечению инвесторов для аэропорта «Львов» снова отсрочен

Аукционная комиссия по привлечению инвесторов для реализации инвестиционного проекта в государственном предприятии «Международный аэропорт «Львов» приняла решение изменить сроки проведения аукциона по определению инвестора, передвинув их почти на месяц вперед.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, такое решение было принято с целью предоставить компаниям, которые выразили желание принять участие в аукционе, достаточно времени для соответствующего оформления всех документов, которые являются необходимыми для участия.

В частности, конечный срок принятия заявок и необходимых материалов от претендентов – 8 октября 2009 года, конечный срок принятия предложений участников – 27 октября 2009 года, проведение аукциона состоится 4 ноября 2009 года.

Напомним, ранее проведение аукциона было запланировано на 9 сентября т.г., затем, в связи с большим количеством желающих, этот срок продлили на 9 октября т.г. Ориентировочная сумма инвестиций составляет 1 млрд. 107 млн. 784 тыс. 569 грн.

Справка УНИАН. Международный аэропорт «Львов» расположен на юго-западной окраине Львова. Аэродром был построен в 1940 году для эксплуатации легких типов самолетов, был неоднократно реконструирован. Аэродром аэропорта «Львов» имеет одну взлетно-посадочную полосу класса В с искусственным покрытием размером 2510х45 м.

В качестве пассажирского терминала функционирует аэровокзал на 200 пасс./ч, включая международный сектор. Общая площадь двух сооружений – 6700 кв. м.

Согласно представленному в мае т.г. проекту реконструкции, будущий терминал сможет пропускать 1000 пасс./ч, а при необходимости – более 2000 пасс./ч. Также проект предусматривает строительство четырехэтажного гаража на 400 парковочных мест, открытого паркинга на 900 парковочных мест. Планируется, что его общая площадь составит 39 тыс. кв. м.