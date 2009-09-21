Укрзализныця переориентировала почти 400 тыс. тонн грузов

По результатам 8 месяцев 2009 года за счет переориентации грузопотока с автомобильного на железнодорожный транспорт «Укрзализныця» дополнительно перевезла 395,33 тыс. тонн грузов.

Об этом УНИАН сообщили в железнодорожной администрации.

Кроме того, железнодорожники отмечают в августе увеличение объемов перевозок на 4,8%, сравнительно с июлем этого года. В частности, импортные перевозки выросли на 19,4%, экспортные — на 7,8%, перевозка во внутригосударственном сообщении — на 4,5%.

Согласно сообщению, специалисты «Укрзализныци» продолжают работу по привлечению дополнительных объемов перевозок.