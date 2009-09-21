Укрзализныця недополучила свыше 400 млн. грн.

На протяжении сентября 2008 года — августа 2009 года из-за предоставления льготных тарифов предприятиям горно-металлургического и химического комплексов железные дороги Украины недополучили 421,8 млн. грн. доходных поступлений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В сообщении отмечается, что ситуация на железнодорожном транспорте остается сложной.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября 2009 г. премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет Министров Украины намерен снова пролонгировать действие антикризисной программы для металлургической отрасли.

В частности, в соответствии с антикризисной программой правительства, для предприятий металлургической отрасли была снижена стоимость коксующегося угля, предоставлены государственные гарантии, снижены цены на газ и на перевозку железной дорогой.

Справка УНИАН. С 1 сентября 2008 г. в связи с кризисными явлениями в металлургической отрасли начали действовать скидки «Укрзализныци» на перевозку отдельных видов грузов. В частности, установлена скидка на перевозку руды и железных концентратов, а также кокса в размере 10% во внутреннем сообщении и при ввозе в Украину, известняка для флюсования — 9% во внутреннем сообщении.

Правительство постановлением №925 от 14 октября 2008 г. обязал Минтрансвязи, Минэкономики и Минфин воздержаться до 1 апреля этого года от повышения для предприятий ГМК и химпрома тарифов на перевозку грузов по железной дороге.

Постановлением №336 от 8 апреля т.г. Кабинет министров Украины продлил мораторий на повышение тарифов на железнодорожные грузоперевозки и электроэнергию для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) до 1 июля этого года.