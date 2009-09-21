ITC начал тестирование EVDO

Оператор сотовой связи в стандарте ITC (Киев, ТМ СDMA Ukraine) начал тестирование сети высокоскоростной передачи данных EVDO в Виннице, Ровно и Севастополе.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, запуск технологии в указанных городах позволит существенно расширить действующее 3G-покрытие и обеспечить высокоскоростной доступ к мобильному Интернету.

После старта коммерческой эксплуатации EVDO, абоненты СDMA Ukraine в Виннице, Ровно и Севастополе получат возможность подключиться к тарифным планам услуги Internet3, в рамках которой абоненту предлагается ряд тарифных планов.

Справка УНИАН. СП ООО «International Telecommunication Company LLC» (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine является одним из крупнейших операторов связи среди компаний, предоставляющих услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центра обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.

Основным направлением деятельности компании является предоставление услуг местной сотовой связи и беспроводного доступа в Интернет на скорости до 3,1 Мбит/с на основе новейших технологий связи третьего поколения – CDMA2000 1xEVDO Rev.A. в диапазоне 800 МГц.