ЮЗЖД распространит продажу продуктовых наборов на ряд поездов

Юго-Западная железная дорога намеревается начать реализацию продуктовых наборов в поездах №81/82 сообщением Киев—Ужгород, №101/102 Киев—Херсон, №27/28 Киев—Севастополь, №12/11 Киев—Симферополь, №3/4 Киев—Москва.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци», решение расширить перечень поездов, в которых будет предоставляться указанная услуга, было принято после маркетинговых исследований, в ходе которых выяснилось, что 73% пассажиров одобрительно ее оценивают.

По данным ведомства, за четыре месяца экспериментальной продажи так называемых ланч-боксов реализовано 6718 продуктовых наборов, из них 4687 — в вагонах купе и 2031 набор — в вагонах СВ.

Напомним, эта услуга в виде эксперимента была внедрена с 5 апреля 2009 года в поезде №6/5 сообщением Киев—Москва. Для получения продуктового набора пассажиры при оформлении билета платят 35 грн. для вагона купе или 45 грн. для вагона СВ. Услуга предоставляется по желанию пассажиров.

Как отмечают в «Укрзализныце», обеспечение пассажиров железнодорожного транспорта питанием во время путешествия — цивилизованная норма, которая распространена в странах Западной Европы и России.