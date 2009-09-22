«Укрзализныце» компенсировали менее четверти расходов

Железные дороги Украины за январь-август текущего года перевезли пассажиров льготных категорий на сумму более 338 млн. грн, при этом получили лишь 82,1 млн. грн. компенсаций, что составляет 24,3% от необходимой суммы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, льготных перевозок, заказчиком которых являются областные госадминистрации, выполнено на сумму 212,2 млн. грн, из них получены компенсации в размере 59,3 млн. грн. (28%).

По данным ведомства, также сложной остается ситуация с финансированием перевозки студентов высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и учеников профессионально-технических учебных заведений. В частности, железные дороги затратили на перевозку студентов почти 100 млн. грн., при этом получили 22,3 млн. грн. компенсации (22,3%).

В сообщении отмечается, что наихудшая ситуация сложилась с перевозкой детей в возрасте от 6 до 14 лет. Железные дороги осуществили таких перевозок на сумму 25,4 млн. грн, а компенсации не получили вообще.

Справка УНИАН. Согласно действующему законодательству Украины, железные дороги безотказно предоставляют льготный проезд 24 категориям граждан: ветеранам войны и труда, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсионерам по возрасту, студентам высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и ученикам профессионально-технических заведений, детям в возрасте от 6 до 14 лет и другим.

Согласно Закону Украины «О железнодорожном транспорте», убытки от перевозок отдельных категорий граждан на льготных условиях должны компенсироваться за счет государственного или местного бюджетов в зависимости от того, каким органом власти принято соответствующее решение. Однако на сегодняшний день ситуация с их финансированием остается критической, при этом законодательные акты не дают права железным дорогам приостановить перевозку пассажиров на льготных условиях.