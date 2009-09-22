ВОЛЯ предлагает новый тарифный план «Медиа»

Дата-центр ВОЛЯ предложил новый тарифный план «Медиа» для Интернет-ресурсов, которые раздают большие объемы информации, а также обновил существующую линейку тарифов, сняв ограничения на исходящий зарубежный трафик для всех тарифных планов и увеличив объем входящего зарубежного трафика.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила руководитель пресс-службы компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, абонентам нового тарифного плана «Медиа» предлагается неограниченный украинский и зарубежный трафик на скорости Ethernet-подключения 1 Гбит/с, и, кроме того, предоставляется сервер конфигурации Intel Pentium Dual-Core E5400/2GB/2x500GB. Стоимость тарифного плана «Медиа» – 1 тыс. 199 грн. в месяц.

Как отметил руководитель Дата-центра ВОЛЯ Алексей АКУЛОВ, особенностью нового тарифного плана является то, что, исходя из фактически используемой скорости суммарного исходящего канала (украинский и зарубежный), предполагается динамическое изменение скорости входящего зарубежного канала в соотношении 1/50.

«Таким образом, чем больше будет сгенерировано суммарного исходящего трафика, тем большей будет скорость входящего зарубежного канала», - отметил он.

Поэтому, по мнению А.АКУЛОВА, этот тарифный план оптимально подходит ресурсам, которые «раздают значительные объемы данных», в частности мультимедийным порталам, онлайн-библиотекам, фото- и видеохостингам, а также другим хранилищам «тяжелой» информации».

Кроме того, по данным А.СИГДЫ, Дата-центр ВОЛЯ снял ограничения для всех существующих тарифных планов по исходящему зарубежному трафику, который отныне не тарифицируется. При этом в этих тарифных планах увеличен объём входящего зарубежного трафика: тарифный план «Профи» теперь включает 120 ГБ входящего зарубежного трафика (ранее 100 ГБ), а тарифный план «Эксперт» - 500 ГБ входящего зарубежного трафика (ранее 300 ГБ).

Она сообщила, что на сегодняшний день общая емкость серверных Дата-центра ВОЛЯ составляет более 7000 юнитов. Для крупных корпоративных клиентов предлагается серверная комната с повышенным уровнем надежности и дополнительными возможностями. Она имеет ёмкость свыше 2000 юнитов и предназначена для абонентов, которые желают установить крупное оборудование и собственные телекоммуникационные стойки и шкафы и предъявляют повышенные требования к электропитанию и отказоустойчивости.

В сентябре Дата-центр ВОЛЯ ввел в эксплуатацию уникальную резервную дизельную электростанцию мощностью 1,1 МВА. Теперь даже в случае отключения электропитания при текущей загрузке и мощностях дата-центр может работать до 24 часов без дополнительной поддержки. Это означает, что работоспособность ресурсов, размещенных на площадках Дата-центра, будет гарантирована независимо от состояния внешнего электропитания.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сollocation/коллокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещения сервера на специально оборудованной технической площадке и подключения его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.