Зафиксирована самая крупная за всю историю Уанета DDOS-атака

В конце августа т.г. была осуществлена самая крупная за всю историю украинского сегмента сети Интернет (Уанета) DDOS-атака.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании Imena.UA.

Согласно сообщению, атака характеризовалась массированным использованием зараженных компьютеров, находящихся в Украине, а целью атаки стала автономная система 28 907 (Imena.UA/MiroHost.net). По данным технического администратора украинской сети обмена трафиком UA-IX Сергея ПОЛИЩУКА, на пике атаки инфраструктура провайдера испытывала нагрузку в 2 Гбит/с и более.

Отмечается также, что информацию об атаке DDOS определенное время не разглашали в связи с тем, что соответствующие подразделения СБУ осуществляли поиск его конкретных заказчиков.

«Впервые совместными усилиями нескольких украинских компаний удалось определить два IP-адреса, указывающих на центр управления бот-сетью, ассоциированной со спамерским провайдером Real Host Ltd, владеющим частью крупнейшей в мире бот-сети Zeus (по некоторым оценкам, она состоит из 3.6 млн. компьютеров). Этот DDOS является «первой ласточкой» в преддверии предвыборной кампании, своего рода тренировочной атакой, проверкой на прочность всех систем сетевой инфраструктуры крупнейших украинских провайдеров», - говорится в сообщении.

Согласно прогнозам С.ПОЛИЩУКА, в течение ближайших двух лет можно ожидать повышения уровня объемов DDOS-атак до 10 Гбит/с и больше.

Как отметил президент компании Imena.UA/MiroHost.net Александр ОЛЬШАНСКИЙ, в эру информационных войн провайдеры Интернет и хостинг-провайдеры должны быть готовы к подобного рода киберакциям, а особенно – в периоды общественно-политических потрясений.

По его данным, DDOS-атаки стали привычным инструментом политической и конкурентной борьбы, который используют «для воздействия на неугодные сайты или шантажа электронных магазинов». А.ОЛЬШАНСКИЙ отметил, что «это зло общемировое, и Украина здесь далеко не впереди планеты всей».

Тем не менее, он считает, что в нашей стране в течение ближайших 2-3 лет проблема DDOS-атак приобретет серьезную актуальность, и будет требовать соответствующих решений как от владельцев Интернет-ресурсов, так и от хостинг-провайдеров“.

Справка УНИАН. Real Host Ltd – спамерский провайдер, владеющий частью крупнейшей в мире бот-сети Zeus. По информации Financial Times, эта сеть управляет 3,6 млн. компьютеров. 4 августа 2009, по решению суда, телекоммуникационная компания Telia-Sonera отключила центр управления этой бот-сетью в Латвии. Однако в течение двух недель RealHost восстановил свою работу на площадках в других странах, в частности - в Китае, откуда и осуществлялась атака против клиентов Imena.UA/MiroHost.net. По некоторым данным, корни реальных владельцев данной сети ведут в Россию.

Imena.UA/MiroHost.net– украинский национальный регистратор доменных имен. Компания создана в 2001 году, специализируется на регистрации доменных имен и торговых марок, а также является крупнейшим в Украине хостинг-провайдером, предоставляя услуги под торговой маркой MiroHost.net. На площадках компании размещено более 20 тыс. сайтов, среди которых крупнейшие общественно-политические информационные ресурсы.

Imena.UA является ICANN-аккредитованным регистратором и входит в группу компаний Internet Invest, наряду с Mail.UA, Украинской баннерной сетью (banner.kiev.ua), рекламным агентством PingWin (pingwin.ua), проектом Parking.ua (parking.ua) и проектом GiaHost.ua (gigahost.ua).