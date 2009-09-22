Морские порты увеличили чистую прибыль

Согласно оперативным данным, морские торговые порты Украины за 8 месяцев 2009 г. увеличили чистую прибыль в 3,21 раза, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - с 419,37 млн. грн. до 1 млрд. 347,07 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве транспорта и связи Украины .

Доходы портов выросли в 1,58 раза – до 6 млрд. 469,3 млн. грн., платежи в бюджет – в 2,5 раза – до 1 млрд. 033,4 млн. грн. Кредиторская задолженность портов выросла в 1,36 раза – до 405,4 млн. грн., дебиторская – в 2 раза, до 633,4 млн. грн.

В частности, чистая прибыль Ильичевского порта за 8 месяцев т.г. выросла почти в 6 раз – с 36,1 до 213,9 млн. грн., Одесского – в 1,8 раза – с 160,9 до 293,4 млн. грн., «Южного» - в 4 раза – с 95,8 до 396,7 млн. грн., Мариупольского – в 3 раза – с 76,1 до 230,5 млн. грн. При этом на прибыльную работу, по сравнению с 8 месяцами 2008 г., вышли Ренийский и Скадовский порты, получив, соответственно, 4,87 млн. грн. и 10,2 тыс. грн. чистой прибыли. При этом Усть-Дунайский порт снизил чистый убыток на 77,2 тыс. грн. – до 213 тыс. грн., Ялтинский МТП – на 175,8 тыс. грн. - до 2,75 млн. грн. Кроме этих двух портов, все остальные 18 портов Украины в январе-августе т.г. сработали прибыльно.

В министерстве значительный прирост прибыли в портах поясняют повышением стоимости погрузочно-разгрузочных работ на 44%, увеличением портовых сборов на 58% в июне 2008 г., а также – ростом курса доллара.

Как сообщал УНИАН, морские торговые порты Украины за 8 месяцев 2009 г. снизили грузоперевалку на 21,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., – с 90 млн. 538 тыс. тонн до 71 млн. 046 тыс. тонн.